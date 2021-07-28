Зеленский назвал Крым «ребёнком» Киевской Руси, а Россию её «дальней родственницей»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. По сути это и не поздравление было, и не исторический экскурс, а заочный ответ Президенту России Владимиру Путину на статью «Об историческом единстве русских и украинцев»

Зеленский ожидаемо заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа». По его словам, «все украинцы с любой части страны — это один великий народ, украинский народ». Соответственно, 24 области Украины и Крым являются «родными детьми» Киевской Руси.

О РФ глава «великой страны» тоже высказался. Причем в том смысле, «где Киевская Русь, а где Россия».

Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров, — сказал Зеленский.

Соответственно, никакие «исторические трактаты, работы, статьи» ему не нужны.

Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах, — резюмировал Зеленский.

Особенно мило такая риторика выглядит на фоне все более громких рассуждений о единой истории и «Общем европейском наследии» Украины, Польши и Литвы.