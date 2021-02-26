Зеленский назвал Крым «сердцем Украины». Вырванным сердцем… бессердечной Украины

Хотел сказать красиво, а вышло все точно по Фрейду. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к согражданам назвал Крым сердцем Украины, отметив, что Россия вырвала его.

Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить… Что нужно, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться? Все просто. Нужно вернуть ее сердце. Вернуть полуостров Крым. К сожалению, пока этого не произошло, — заявил Зеленский.

Итак, Украина «без сердца» — это, извините, или труп, или бессердечная сущность, зомби. Жители Донбасса подтвердят. И только… не надо, пан Зеленский, путать причину и следствие. Украина потеряла Крым, когда случился государственный переворот в Киеве. И именно потому, что случился госпереворот. И сердце свое Украина там же на майдане потеряла…

Зеленскому ответил Глава Крыма.

Очень точный комментарий Главы РК Сергея Аксёнова по поводу «крокодильих слез» лидера «незалежной».

Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает, — метко заявил Сергей Аксёнов. — На самом деле «сердце Украины», если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с запада. И Зеленский принимает самое непосредственное участие в этом черном ритуале. Крым никто не вырывал, он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию – страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан.

Кстати, особенно интересен тезис такого «миролюбивого» и «сердечного «украинского президента — «не забудем – не простим». Крым тоже ничего не забывает. И блокады тоже.