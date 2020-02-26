Зеленский признал, что Крым Украине не вернуть и… придумал новый праздник – «День сопротивления Крыма»

Все-таки, это какой-то цирк! Даже не цирк, а комедия Гоголя «в полный рост». Непоследовательность, склонность к красивым фразам и широким жестам, в сочетании с «фигой в кармане» — отличительные черты нынешнего руководства «незалежной». Сегодня президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не в состоянии «вернуть» Крым. Об этом он сказал во время форума «Age of Crimea». Но, по его словам, украинские власти сделают все, чтобы над полуостровом развевался «жовто-блакитный» флаг.

Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня, — заявил Зеленский. — Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе.

Ух, накрутил-то в одном абзаце… Впрочем, Зеленский испугался, что слова про «сложное задание» воспримут как «капитуляцию». Подумал… И потом на брифинге развил тему уже в пафосном ключе.

Возвращение Крыма — бесспорная часть украинской национальной идеи, — заявил Зеленский.

А чтобы идея была подкреплена (традиционно) песнями, плясками, вышиванками и митингами, Зеленский на открытии форума «Age Of Crimea» заявил об учреждении нового праздника – памятной даты. Назвали простенько и со вкусом: «Днем сопротивления Крыма российской оккупации». Ээээ? Ну так 26-е же февраля. Помните почти состоявшуюся в 2014-м бойню под Верховным советом Крыма? Зеленский назвал это так: дескать, шесть лет назад в Крыму «состоялся митинг в поддержку целостности Украины».

В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля, – сказал президент «незалежной».

Окрыленный аплодисментами, Зеленский заявил, что Украина «должна поддержать людей, которые остались в Крыму». Кроме того, по словам главы государства, с Турцией договорились, что для крымчан будет построено 500 квартир. Правда в Херсонской области, ну это «мелочи».

Верю, что наш чемпион Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, а Сенцов представляет ленту в Ялте, — в стиле Хлестакова «накручивал публику» Зеленский.

Я не случайно упомянул гоголевского персонажа. Ведь Хлестаков врал не из-за выгоды или следуя какому-то «хитрому-коварному плану». Он врал вдохновенно, его заводило внимание, интерес к его ничтожной персоне. «… Курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю»… Поэтому вышеизложенное (Зеленским) к реальной политике НИКАКОГО отношения не имеет, а как картинка из серии «их нравы» — вполне полезная информация.

Сеня Фрименс.