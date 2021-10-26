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Зеленский радуется Скифскому золоту, в Крыму ответили: «дырку тебе от бублика»
Скриншот: ВК

Зеленский радуется Скифскому золоту, в Крыму ответили: «дырку тебе от бублика»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 26.10.2021

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «справедливым» решение суда Амстердама, который постановил, что Скифское золото принадлежит Украине.

Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, — написал Зеленский в Twitter во вторник.

Он добавил, что сначала Украина вернет себе скифское золото, «а потом и Крым«.

Именно эту фразу резко прокомментировали в Крыму.

Крым — российский навсегда. Наш Президент точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт, – заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

 

Зеленский радуется Скифскому золоту, в Крыму ответили: «дырку тебе от бублика»

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