Зеленский сказал, что «Крым вернется». В Крыму ответили резко

18 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил в Верховную раду законопроект, носящий название «О коренных народах Украины». Такого рода законопроект глава украинского государства назвал «неотложным».

Оставим пока в стороне вариации на тему «титульной нации» и, мягко говоря, неравенства национальностей, если не прописанного, то подразумевающегося в этом странном законопроекте (ну не зря же его и похожие на него законы на Украине с 1991 года до сих пор так и не приняли). Просто Зеленский, по законам шоу, «которое должно продолжаться», максимально использовал скорбную для крымчан дату, как повод для пиара. Естественно, глава «незалежной» не преминул напомнить, что «делает все, дабы вернуть Крым».

Громкие слова Зеленского прокомментировали многие. Отмети один из комментариев – нынешнего Главы РК. Он ответил украинскому президенту резко, а последней фразой – просто «под дых».

Владимир Зеленский 18 мая заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть «оккупированный» Крым под контроль Киева и «защитить права обиженных», сообщают СМИ. Зеленский, правда, не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его «заботу» и его «защиту». Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, – это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»? – завершил комментарий саркастичным вопросом Сергей Аксёнов.