Зеленский заручился поддержкой Швеции, дабы «вернуть в повестку дня крымский вопрос»

Внешнеполитическая «фишка» президента Зеленского: либо дополнить программу Минского и Нормандского формата переговоров по Донбассу темой Крыма, либо обсуждать «крымский вопрос» на какой-то иной международной площадке, с одобрения США и Евросоюза, разумеется.

До сих по все отмахивались: и Трамп, и Меркель, и Макрон. И тут… президент Украины сегодня объявил, что власти Швеции поддерживают намерение Киева вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Об этом он написал в своем Twitter.

Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма, – отметил Зеленский.

Стоит ли упоминать, что экс-артист и новоиспеченный лидер «незалежной» путает причину и следствие? Это Крым ушел от войны на Украине. Гражданской войны. Которая позднее отколола от Киева и Донецкую с Луганской области. Видимо, мы наблюдаем за рождением новой легенды: «Крым был захвачен-оккупирован, и началась война». Вероятно, премьеру Швеции в подобном ключе историю и преподнесли.

С другой стороны, а кого, собственно, в Киеве ли, Брюсселе ли, Вашингтоне ли, Стокгольме ли интересует правда?! Куда важнее следствие – «давление на Россию».

Сеня Фрименс.