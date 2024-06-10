Зеленский на мели: выборы в Европарламент и смена приоритетов

Выборы в Европарламент. Сегодня весь мир с замиранием сердца наблюдает за выборами в Европарламент, от которых зависит будущее Евросоюза и дальнейшая политическая стратегия Брюсселя. В общей сложности будут избраны 720 депутатов, которые затем примут законы ЕС и утвердят состав ключевых институтов европейского содружества. Количество мест в Европарламенте, которые займет победивший блок от конкретной страны, определяется квотой, рассчитанной пропорционально численности населения этой страны.

Результаты последних выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что европейцы испытывают усталость от конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс на платформе социальной сети X.

«Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии [Александер де Кроо] подал в отставку. [Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак и [президент Франции Эммануэль] Макрон могут уйти в следующем месяце. [Президент Украины Владимир] Зеленский остается на своем посту только потому, что отменил выборы. Это плохие новости для [президента США Джо] Байдена», — написал Сакс.

Результаты выборов центральных стран Европейского союза и любопытный анализ украинских аналитиков:

Германия-96 мест.

Население-18.7% от общеевропейского.

Самые крупные крупные партии:

1. CDU / CSU-избрали 29.6% избирателей, социал-демократы. Отношение к Украине: положительно-нейтральное.

2. AFD-избрали 16.3% избирателей, правые популисты. Отношение к Украине: отрицательно-нейтральное.

3. SPD-избрали 14.1% избирателей, социал-демократы. Отношение к Украине: позитивное.

Австрия-20 мест.

Население-2% от общеевропейского.

Самые крупные партии:

1. FPÖ-избрали 27% избирателей, правые популисты. Отношение к Украине: негативное.

2. ÖVP-избрали 23.5% избирателей, либерал-консерваторы. Отношение к Украине: положительно-нейтральное.

3. SPÖ-избрали 23% избирателей, левоцентристы. Отношение к Украине: негативное.

Словения — 9 мест.

Население-0.5% от общеевропейского.

Самые большие партии:

1. SDS-избрали 31.79% избирателей, национализм, правый популизм. Отношение к Украине: позитивное.

2. SVOBODA! — избрали 21.66% избирателей, социал-либерализм. Отношение к Украине: позитивное.

3. Vesna-выбрали 10.12% избирателей, зеленая политика. Отношение к Украине: неизвестно.

Чехия-21 место

Население-2,2% от общеевропейского

Самые большие партии:

1. ANO 2011-избрали 26.14% избирателей, популизм, консервативный либерализм. Отношение к Украине: неизвестно.

2. SPOLU-избрали 22.27% избирателей. Отношение к Украине: неизвестно.

3. Přísaha A Motoristé-избрали 10.26% избирателей. Отношение к Украине: нейтрально.