Выборы в Европарламент. Сегодня весь мир с замиранием сердца наблюдает за выборами в Европарламент, от которых зависит будущее Евросоюза и дальнейшая политическая стратегия Брюсселя. В общей сложности будут избраны 720 депутатов, которые затем примут законы ЕС и утвердят состав ключевых институтов европейского содружества. Количество мест в Европарламенте, которые займет победивший блок от конкретной страны, определяется квотой, рассчитанной пропорционально численности населения этой страны.
Результаты последних выборов в Европарламент свидетельствуют о том, что европейцы испытывают усталость от конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс на платформе социальной сети X.
«Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии [Александер де Кроо] подал в отставку. [Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак и [президент Франции Эммануэль] Макрон могут уйти в следующем месяце. [Президент Украины Владимир] Зеленский остается на своем посту только потому, что отменил выборы. Это плохие новости для [президента США Джо] Байдена», — написал Сакс.
Результаты выборов центральных стран Европейского союза и любопытный анализ украинских аналитиков:
Германия-96 мест.
Население-18.7% от общеевропейского.
Самые крупные крупные партии:
1. CDU / CSU-избрали 29.6% избирателей, социал-демократы. Отношение к Украине: положительно-нейтральное.
2. AFD-избрали 16.3% избирателей, правые популисты. Отношение к Украине: отрицательно-нейтральное.
3. SPD-избрали 14.1% избирателей, социал-демократы. Отношение к Украине: позитивное.
Австрия-20 мест.
Население-2% от общеевропейского.
Самые крупные партии:
1. FPÖ-избрали 27% избирателей, правые популисты. Отношение к Украине: негативное.
2. ÖVP-избрали 23.5% избирателей, либерал-консерваторы. Отношение к Украине: положительно-нейтральное.
3. SPÖ-избрали 23% избирателей, левоцентристы. Отношение к Украине: негативное.
Словения — 9 мест.
Население-0.5% от общеевропейского.
Самые большие партии:
1. SDS-избрали 31.79% избирателей, национализм, правый популизм. Отношение к Украине: позитивное.
2. SVOBODA! — избрали 21.66% избирателей, социал-либерализм. Отношение к Украине: позитивное.
3. Vesna-выбрали 10.12% избирателей, зеленая политика. Отношение к Украине: неизвестно.
Чехия-21 место
Население-2,2% от общеевропейского
Самые большие партии:
1. ANO 2011-избрали 26.14% избирателей, популизм, консервативный либерализм. Отношение к Украине: неизвестно.
2. SPOLU-избрали 22.27% избирателей. Отношение к Украине: неизвестно.
3. Přísaha A Motoristé-избрали 10.26% избирателей. Отношение к Украине: нейтрально.
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