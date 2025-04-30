Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая
Новости Республики
Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая
иллюстрация: ВКонтакте, "Крымский мост"

Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:43 30.04.2025

Британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые есть в распоряжении киевского режима, не смогут разрушить Крымский мост. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя соответствующие угрозы главы Службы безопасности Украины.

Ранее в интернете всплыл ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк (ред — Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявляет, что Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста. Якобы украинскими спецслужбами уже разработан комплекс оперативных, в том числе оперативно-техничных мероприятий, раздобыта техдокументация о строительстве сооружения, которая была использована при планировании нанесения огневого поражения. На видео, в правом верхнем углу, дата: 9 мая 2025-го.

Ивлев напомнил, что Крымский мост — стратегически важный объект, который надежно защищен — «прикрыт на земле, в воздухе и на море».

Современными ракетами и бомбами, которые есть в наличии у Вооруженных сил Украины, прежде всего это британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, Крымский мост не разрушить, он сделан очень прочно. К тому же, не надо забывать и о том, что Крымский мост, надежно прикрыт на земле, в воздухе и на море. Он в любом случае устоит. А Зеленский подавится от злости, — сказал Ивлев.

По его словам, Зеленский – это Гитлер XXI века, поскольку «фашизм совершенно одинаков, что на берегах Шпрее в Берлине, что на берегах Днепра в Киеве».

Крымский мост — это абсолютно мирный объект. По нему едут туристы отдыхать в Крым в майские праздники, все отели и санатории Крыма забронированы, ожидается большой приток отдыхающих. Так по кому Зеленский хочет наносить удар? По мирным гражданам? Это и есть фашизм, — подчеркнул Ивлев.

Он заметил, что в последние дни киевский режим и конкретно Зеленский «очень много наговорили».

В этой связи возникают параллели восьмидесятилетней давности: перед концом фашистского режима Гитлер пытался создать новое оружие, разрабатывал атомную бомбу, затопил мирных граждан в берлинском метро. Так и Зеленский в условиях агонии киевского режима хватается за все и мечтает нанести какой-то существенный удар по России, максимальный урон российским вооруженным силам и критическим объектам, — рассуждает Ивлев.

При этом депутат Госдумы полагает, что заявления Зеленского «носят больше медийный эффект», «однако прислушаться к ним стоит и обеспечить безопасность на высоте».

В этом году 9 Мая — это не просто восьмидесятилетие со Дня Победы, это не просто дань памяти погибшим, это особый день, когда наша страна покажет свою консолидированность, свою крепость, покажет свой путь к Победе. Естественно, враги хотят это испортить, испортить праздник нашей большой стране. Но наши соответствующие службы и наша армия обеспечат безопасность, и Парад (на Красной площади) пройдет на высоте, — убежден Ивлев.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что спецслужбы Украины выбирают именно «такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии». По словам Зеленского, россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, «и правильно переживают».

Узнайте больше:  18% работодателей Крыма готовы принять на работу сотрудников с судимостью

Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что пока «Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты», говорить о «перемириях» со стороны киевского режима» не приходится.

Это (высказывание Зеленского – ред.) очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Украина

Крым и Украина
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x