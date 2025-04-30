Ранее в интернете всплыл ролик, в котором глава СБУ Василий Малюк (ред — Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявляет, что Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение Крымского моста. Якобы украинскими спецслужбами уже разработан комплекс оперативных, в том числе оперативно-техничных мероприятий, раздобыта техдокументация о строительстве сооружения, которая была использована при планировании нанесения огневого поражения. На видео, в правом верхнем углу, дата: 9 мая 2025-го.

Ивлев напомнил, что Крымский мост — стратегически важный объект, который надежно защищен — «прикрыт на земле, в воздухе и на море».

Современными ракетами и бомбами, которые есть в наличии у Вооруженных сил Украины, прежде всего это британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, Крымский мост не разрушить, он сделан очень прочно. К тому же, не надо забывать и о том, что Крымский мост, надежно прикрыт на земле, в воздухе и на море. Он в любом случае устоит. А Зеленский подавится от злости, — сказал Ивлев.

По его словам, Зеленский – это Гитлер XXI века, поскольку «фашизм совершенно одинаков, что на берегах Шпрее в Берлине, что на берегах Днепра в Киеве».