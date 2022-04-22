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Зеленский Зеленскому рознь. Минобороны РФ – о настоящих героях-победителях в ходе спецоперации на Украине

Зеленский Зеленскому рознь. Минобороны РФ – о настоящих героях-победителях в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 22.04.2022

Не фамилия красит человека, а человек фамилию.

В Минобороны РФ продолжают ежедневно информировать о героизме российских солдат и офицеров, проявленном в ходе спецоперации на Украине. Один из героев очередной страницы летописи мужества и стойкости – лейтенант Зеленский. И этот мужчина, действительно, прославил свою фамилию. Он не «гастролировал» по странам мира, не «катался в кресле» и не делал «громких заявлений». Он исполнял свой воинский долг. Причем на отлично.

Отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Азатбека Омурбекова разгромила противника численностью до батальона, уничтожила более 40 единиц техники, в связи с чем подразделение националистов полностью утратило боевую способность и больше не принимало участия в боевых действиях. Благодаря действиям российских военных, был обеспечен контроль одного из основных направлений.

Расчет стартовой батареи ракетного дивизиона под командованием лейтенанта Алексея Зеленского нанес прицельный ракетный удар по позициям украинских националистов — было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, ликвидированы до 200 боевиков. Кроме того, благодаря действиям лейтенанта, был поражен командный пункт противника — уничтожены 2 вертолета, 8 топливозаправщиков и 23 националиста, а также выведены из строя 3 вертолета и ранены 30 человек живой силы.

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Мотострелковая рота под командованием капитана Николая Зубца освободила один из населенных пунктов от формирований украинских националистов. В ходе боя мотострелками было уничтожено 4 танка противника, 6 боевых машин пехоты и 2 оборудованные пулеметные точки. Осознав бесперспективность дальнейших действий, националисты отступили. Позднее капитан лично уничтожил отделение живой силы противника и 3 бронетранспортера выстрелами из РПГ, а затем организовал эвакуацию раненых.

Зеленский Зеленскому рознь. Минобороны РФ – о настоящих героях-победителях в ходе спецоперации на Украине


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