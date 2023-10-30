«Зеленстрой»: в Ялте — обработка зеленых насаждений от вредителей и болезней

Дата выполнения работ: 30.10.-31.10.

Перечень объектов: Сквер Пионерский, Сквер ул. Ломоносова, ул. Тольятти ул. Чехова, Пушкинский бульвар, Бульвар Ломоносовский, Сквер ул. Садовая, Сквер Некрасова, Гоголевский бульвар, Сквер у памятника В.И.Ленину, ул. Карла Маркса, Сквер Крымниипроект, Крымский бульвар, Сквер у Цирка (сквер Шевченко), Сквер по ул. Кирова/ул. Щорса, Сквер Комсомольский, Сквер Юбилейный, Сквер у дома одежды, Сквер ул. Карла Маркса, ул. Рузвельта

Дата выполнения работ: 01.11.-02.11.

Перечень объектов: Приморский парк, Городской сад Сквер Калинина, Парк Дарсан, Холм Славы ул. Киевская ул. Московская Сквер у 9 школы Бульвар по ул. Московская, Сквер у Горисполкома, ул. Бирюкова ул. Кирова ул. Садовая, сквер по ул. Садовая Сквер Тимирязева Сквер М.П.Чеховой Сквер Данилевского Сквер им. Батурина Сквер по ул. Батурина 4 Набережная им. Ленина Площадь Советская, Дорожная развязка «Въездная группа»

Дата выполнения работ: 03.11.-07.11.

Перечень объектов: Сквер Победы;

пгт. Массандра (район площади Дружба, сквер с детской площадкой на ул. Стахановской, разворотное кольцо троллейбуса №3, ул. Винодела Егорова д.22);

пгт. Гурзуф (набережная и парк им. А.С. Пушкина, ул. Соловьева, сквер на ул. Подвойского, ул. Подвойского (дом быта), ул. Артековская, ул. Ленинградская);

г. Алупка (парк Годлевского, сквер на ул. Ленина, локально Милютинский парк, зеленые зоны у памятника Амет-Хану Султану);

пгт. Гаспра (парк Чаир, ул. Школьная напротив д.15, ул. Тамарлы 6/24, ул.Субхи 5);

пгт. Симеиз (парк Симеиз, куртина кольцо, зеленые зоны поссовета, ул.Красномаякская д.5, ул. Луговского д.9, ул.Советская д.66);

пгт. Форос (сквер Космонавтов, сквер Терлецкого, ул. Космонавтов д.3, д.5,д.7, ул. Терлецкогод.4);

пгт. Кореиз (сквер по ул. Маяковского, Севастопольское шоссе, р-н д.42, р-н д.27, р-н д.10, ул. Маяковского р-н д.17пгт.Санаторное (ул.Гагарина д.3,9,13);

г. Ялта, топоним «Солнечная тропа».

Муниципальные придомовые территории:

ул. Киевская, 8, 12, 14, 16,18, 20,21, 21а, 54,56,88;

ул. Московская, 9а, 21, 23,25, 27, 29, 35,37,43,45, 47, 49, 53;

ул. Васильева, 7, 9,10, 11,12,13, 15,17, 19,25;

ул. Кирова, 10, 32,35

ул. Руданского,18

ул. Дмитриева, 8

ул. Крупской, 13,15

пер. Халтурина, 22

ул. Кривошты, 5

ул. Садовая, 4

ул. Павленко, 3

ул. Ломоносова, 37

ул. Чехова, 4, 18

ул.Спендиарова, 10

пер. Красноармейский, 2

ул. Халтурина, 38

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта