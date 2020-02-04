Земельный сертификат или участок? Эксперты знают, что лучше для многодетных семей

По законам Российской Федерации многодетные семьи имеют право на получение земельного участка для строительства дома. Как этот закон реализуется по факту? Разъяснения дают эксперты портала Cottage.ru .

Семьи, где есть минимум три ребенка, по закону имеют право получить бесплатно участок для строительства индивидуального жилья. Данный закон был создан для улучшения демографической ситуации. Однако региональная власть не так радостно отзывается на идею выдачи участка для возведения полноценного семейного жилища. Большая часть всех предоставляемых участков не оснащены инженерными коммуникациями, к ним нет подъездных дорог, так что строить там «дом мечты» очень сложно.

Альтернативой таким участкам стал земельный сертификат. Он выдается не во всех регионах России, однако практика его использования начинает активно распространятся. Земельный сертификат – это сумма, которая выдается государством на покупку любого участка или уже готового дома. Его сумма варьируется, но в среднем она равняется материнскому капиталу.

Первое, что нужно учитывать, это то, что бесплатный участок чаще всего будет стоить дороже, чем сумма, выписанная государством. Вы имеете право отказаться от этой суммы и ждать в порядке живой очереди свой участок. Однако нужно учесть, что вернуть выданную землю или обменять у вас уже не получится. Все, что вы сможете сделать, если вам не нравится предоставляемая территория – это продать ее.

Можно представить, как долго вы будете продавать участок без воды, света, газа и дорог? Сейчас на рынке загородной недвижимости наблюдается застой. Покупателей нет даже на готовые дома с коммуникациями. Так что ваш участок «голой» земли может продаваться несколько лет.

Итак, вы имеете право получить сертификат в том случае, если:

У вас есть трое детей (или больше)

Этим детям еще нет 18 лет

Они все вместе проживают с вами

Вы являетесь гражданином России и официально проживаете в том месте, где хотите получить сертификат

Еще немало важно то, что сертификат нельзя обналичить. Деньги на руки выдаваться не будут. Вы можете самостоятельно купить участок, а затем получить вычет от государства или взять ипотеку, используя средства от земельного сертификата. Однако есть определенные тонкости при оформлении ипотечного кредита: банки не любят, когда первоначальный взнос оплачивается таким сертификатом. Основная проблема в том, что по закону недвижимость, купленная на средства сертификата, принадлежит всем членам семьи в равной степени. В таких случаях банк обычно хочет получить первоначальный взнос в большем размере.

Пользоваться выданным сертификатом на землю или нет – это полностью ваше решение. Очень многое зависит от региона. К примеру, в Санкт-Петербурге весь процесс выдачи земли фактически «заморожен», вы можете очень долго ждать свой заветный участок, а в итоге получить то, что потом будет невозможно продать. Зато не менее 12 соток.

Источник: Cottage.ru

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