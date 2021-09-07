Земельный вопрос: дачную амнистию предложили продлить и расширить. Что это даст россиянам

В Госдуму внесен законопроект о продлении сроков проведения дачной амнистии до 2031 года. При этом список подпадающих под амнистию объектов планируется расширить. Например, предлагается легализовать жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года на земельных участках, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов.

Какие еще изменения предлагают внести в главный дачный закон страны — в материале РБК-Недвижимость .

Дачная амнистия до 2031 года

Одно из важных изменений в законопроекте — продление еще на пять лет (до 1 марта 2031 года) срока действия дачной амнистии. Сейчас дачная амнистия действует до 2026 года. При этом правительство рассматривает возможность сделать дачную амнистию бессрочной, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, чьи слова приводит его пресс-служба.

О дачной амнистии

Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка. Впервые дачная амнистия была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор неоднократно продлевалась. За 15 лет упрощенным порядком оформления прав собственности воспользовались 14 млн россиян. О том, как сейчас зарегистрировать дом в рамках текущей версии дачной амнистии, читайте в материале «Дачную амнистию продлили: как упрощенно зарегистрировать дом».

Легализация домов

Второй важный момент, который предлагает законопроект, — решение проблемы с легализацией и оформлением в собственность жилья, построенного еще в советский период или в 1990-е годы. Речь идет о жилых домах, которые были построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса № 73-ФЗ) и расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Во время застройки дачных и садовых участков, которые выделялись в СССР работникам различных предприятий и членам общественных организаций, жилые дома на таких участках появлялись практически стихийно, люди строили жилье, но не получали никаких документов на землю, пояснил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

Сейчас возникают трудности в оформлении прав на подобные земельные участки, так как жильцы не могут предоставить правоустанавливающие документы на землю, — говорит эксперт.

Чтобы решить эту проблему, предлагается ввести механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и землю, на которой те расположены. Для оформления прав владельцу необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления и приложить документ, который подтверждает факт владения домом, пояснил Крашенинников.

Таким подтверждением, согласно законопрокту, могут стать:

документ о выделении земли организацией-работодателем;

договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам;

документы технической инвентаризации;

выписка из похозяйственной книги.

При этом за регионами сохранится право расширять список подтверждающих документов.

Сама регистрация права собственности будет проходить одновременно на земельный участок и на жилой дом. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После госрегистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН, — отмечает парламентарий.

Защита прав наследников

Упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома (построенного до мая 1998 года) смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев. Для этого наследник, помимо основных документов, должен будет предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Бессрочное пользование

Еще одна проблема, которую должен решить законопроект, — оформление прав наследников на участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Документ предлагает признать за такими гражданами право собственности на земельные участки независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли.

Нововведение касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года (до вступления в силу Земельного кодекса РФ). По данным Росреестра, всего в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких земельных участков.

Чтобы узаконить право собственности, владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления прав).

Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее, — подчёркивает Павел Крашенинников.

По действующему законодательству право бессрочного пользования не наследуется. Поэтому если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на землю, а у наследника нет правоустанавливающих документов на недвижимость, то признать права наследника на земельный участок сейчас невозможно.

Кирилл Стус, юрист, руководитель юридической практики компании «Интерцессия»:

Так как право постоянного пользования земельным участком не приравнивается к праву собственности, право постоянного пользования земельным участком нельзя унаследовать. Например, гражданин пользовался земельным участком на праве постоянного пользования и построил дом. Право собственности на землю при жизни оформить не успел. Если наследник не имеет документов на дом, расположенный на земельном участке, то его право пользоваться им не может быть зарегистрировано, так как право постоянного пользования не перешло к нему по наследству (это запрещено законом).

Источник: РБК-Недвижимость

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