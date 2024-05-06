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Земельный скандал в Севастополе. Следком проверяет: нарушены ли права 160 многодетных семей
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Земельный скандал в Севастополе. Следком проверяет: нарушены ли права 160 многодетных семей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:05 06.05.2024

В сети Интернет сообщается о нарушении прав 160 многодетных семей в Севастополе. Более двух лет назад гражданам выданы земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в селе Полюшке, при этом до настоящего времени в населенном пункте отсутствует дорога, водоснабжение, а также социальные объекты: школы и детские сады. Видео и подробности скандальной истории с «законным выделением земли» — ЗДЕСЬ.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Следкоме.

Громко? Скандально? Все 160 семей – многодетные? Массовое нарушение прав? Интересно, будет ли создан прецедент. Какой? А такой: выделяют землю в пригороде под индивидуальное строительство – требуй, чтобы дороги, школы, детсады, магазины, коммуникации – все уже было. Коммунизм!

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