Земельный вопрос: будут ли изымать неиспользуемые участки

Изымать неиспользуемые земельные участки будут только в крайних случаях, когда другие меры не действуют, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Росреестра. Если выявлены признаки неиспользования земли, собственнику дадут возможность устранить нарушения.

Напомним, с 1 марта начал действовать закон о неиспользуемых земельных участках. У владельцев садовых и огородных участков будет 3 года на освоение земли. В конце мая были определены критерии, по которым землю могут признать неиспользуемой.

Если на участке выявят признаки неиспользования, например, захламление, сорняки, обветшалые здания, владельцу будет грозить административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, при первом правонарушении штраф могут заменить на предупреждение. Собственник земельного участка может предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых он не смог выполнить обязательство. Если владелец длительное время отсутствует, он может передать землю в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, рассказал представитель Росреестра.

В ведомстве подчеркнули, что изъятие участка — это крайняя мера. При выявлении признаков неиспользования участка правообладателю выдадут предписание с требованием устранить нарушение. После этого будет проверено исполнение предписания. Участок могут изъять у собственника через суд, если он долгое время не устраняет нарушение. Деньги, вырученные от продажи участка с торгов, передадут бывшему собственнику за вычетом расходов на конкурсные процедуры.

источник: ЦИАН