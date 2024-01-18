Землетрясение в Черном море практически не ощутили в Крыму

Сегодня утром (в 10:34 по мск.) в Черном море, в нескольких км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Так как очаг находился на глубине 35 км толчки на территории полуострова могли почувстовать разве что самые сейсмочувствительные люди.

По информации мониторинговых ресурсов, только за сегодняшний день на планете произошло около двухсот землетрясений. Из них 76 – на территории Турции. Справедливости ради, отметим, что 75 из них были очень слабыми. Ну а самое сильное колебание земной коры этих суток зафиксировано в южной Атлантике, в районе Сандвичевых островов (5,7 б.). Планета «дышит»…