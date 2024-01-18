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Землетрясение в Черном море практически не ощутили в у
Иллюстрация: pikist.com

Землетрясение в Черном море практически не ощутили в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:28 18.01.2024

Сегодня утром (в 10:34 по мск.) в Черном море, в нескольких км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Так как очаг находился на глубине 35 км толчки на территории полуострова могли почувстовать разве что самые сейсмочувствительные люди.

Землетрясение в Черном море в Крыму практически не ощутили

По информации мониторинговых ресурсов, только за сегодняшний день на планете произошло около двухсот землетрясений. Из них 76 – на территории Турции. Справедливости ради, отметим, что 75 из них были очень слабыми. Ну а самое сильное колебание земной коры этих суток зафиксировано в южной Атлантике, в районе Сандвичевых островов (5,7 б.). Планета «дышит»…

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