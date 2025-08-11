Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Землетрясение в Турции — каковы риски для Крыма
Новости Республики
Землетрясение в Турции - каковы риски для Крыма
иллюстрация: © РИА Новости Крым

Землетрясение в Турции — каковы риски для Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 11.08.2025

Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра, — сказал эксперт.

По словам Шебалина, сейсмической связи между Крымом и Турцией нет. На таких больших расстояниях землетрясения в Турции непосредственно не влияют на ситуацию на полуострове.

Связь только в том, что есть общая тектоника и общие движущие силы, которые сталкивают между собой блоки земной коры», — пояснил специалист.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. На данный момент известно об одном погибшем. Пострадали около 30 человек.

Узнайте больше:  Бархатный сезон в Крыму - что с ценами на отдых и бронированием

Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.

По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 53

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x