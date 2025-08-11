Землетрясение в Турции — каковы риски для Крыма

По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.

Бархатный сезон в Крыму - что с ценами на отдых и бронированием

Узнайте больше: Бархатный сезон в Крыму - что с ценами на отдых и бронированием

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.