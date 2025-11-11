Землетрясения на Кубани – опасно ли для Крыма

Для Крыма это ничем не чревато, абсолютно. Это далеко. Даже если предположить, что в Сочи произойдет, не дай Бог, событие магнитудой 7, что вообще крайне маловероятно, то в Крыму вы его почувствуете только в виде слабых колебаний, – сказал он.

Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.

источник: РИА Новости Крым