Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Землетрясения на Кубани – опасно ли для Крыма
Новости Республики
Землетрясения на Кубани – опасно ли для Крыма
иллюстрация: © РИА Новости Крым

Землетрясения на Кубани – опасно ли для Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:03 11.11.2025

В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения магнитудой 3.2 и 3.3. В Крыму не стоит ожидать увеличения сейсмической активности после подземных толков в Сочи. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Для Крыма это ничем не чревато, абсолютно. Это далеко. Даже если предположить, что в Сочи произойдет, не дай Бог, событие магнитудой 7, что вообще крайне маловероятно, то в Крыму вы его почувствуете только в виде слабых колебаний, – сказал он.

Ранее завкафедрой строительных конструкций института строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени им. Вернадского Станислав Родин рассказал РИА Новости Крым, что в год на полуострове фиксируют до 150 слабых подземных толчков, а самые высокие риски сконцентрированы на побережье от Балаклавы до Керчи. Степной Крым и Симферополь гораздо менее сейсмоопасны, но и здесь возможны толчки до 6 баллов.

Узнайте больше:  В Госдуме уже знают, когда поставят на учет домашних питомцев россиян

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x