Земля – участникам СВО. В Сакском и Черноморском районах «нарезали» полторы тысячи участков

Это только начало.

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов проинформировал о развитии жилищного строительства в Крыму. По его словам, в 2023 году разработана документация по планировке территории в Сакском и Черноморском районах, на основании которой образованы 1 550 земельных участков для размещения садовых домов для предоставления участникам СВО и членам их семей. В 2024 году данная работа будет продолжена.

Пристальное внимание уделялось улучшению жилищных прав граждан в рамках государственных программ и региональных проектов. В частности, обеспечено жильём 68 семей из числа инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, «чернобыльцев» и молодых семей, а также приобретено 139 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благодаря внесённым парламентом республики изменениям в закон, регулирующий вопросы в области жилищных отношений, теперь стандартное жилье могут приобретать россияне, прибывшие в экстренном порядке на территорию полуострова из Херсонской области. В текущем году таким гражданам выданы более 20 тыс. сертификатов на приобретение жилья и оплачены порядка 10 тыс. сертификатов, — рассказал Никита Тарасов.

Говоря о реализации проекта «Жильё», он отметил, что в этом году достигнут рекордный показатель объёма введенного жилья — 1 024 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (при плановом показателе — 870 тыс. кв. метров), из которых 769,1 тыс. метров — индивидуальное жилищное строительство, 254,9 тыс. кв. метров — в многоквартирных жилых домах.

Министр также подчеркнул актуальность проблемы восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, добавив, что за счет средств бюджета Республики 151 гражданину выплачено 290 млн. рублей. 11 граждан получили компенсации в размере 52,5 млн. руб. от «Фонда развития территорий».