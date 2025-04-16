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Землю атаковала сильная магнитная буря
фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики

Землю атаковала сильная магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 16.04.2025

Космический удар от двух солнечных вспышек достиг Земли и вызвал мощную магнитную бурю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, метеозависимые будут чувствовать последствия космических движений целые сутки.

Пик уровня придется на утро среды (уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря) и в ночь, и на утро четверга (G2 и G1 — средняя и слабая буря), – цитирует специалиста РИА Новости Крым.

Такая обстановка в магнитном поле может способствовать появлению полярных сияний, отметил специалист. В ночь со вторника на среду и со среды на четверг шансы увидеть уникальное свечение особенно высоки, даже в средних широтах, добавил Тишковец.

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источник: РИА Новости Крым 

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