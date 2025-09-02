Землю накрыла очередная мощная магнитная буря

В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени, — говорится в сообщении.

При этом ученые отмечают, что сейчас геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию. Однако, согласно прогнозам, в середине дня знак магнитного поля переключится, сдерживающих факторов не будет и геомагнитный шторм выйдет на «заявленный» уровень G3.

Кроме того, как сообщили в лаборатории, этой ночью в северо-западных районах страны удалось успеть поймать «хвост» зоны полярных сияний. Более того, ученые не исключили, что сияния можно будет повторно наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны.

Также ранее сообщалось, что плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.

источник: РИА Новости Крым