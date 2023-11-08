Жадность – это плохо, хитрость — это плохо, но и доверчивость – так себе. «Денежный» случай в Севастополе

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в присвоении и растрате денег своего знакомого. Как рассказали в УМВД, хитрый и жадный злоумышленник воспользовался тем, что мог свободно распоряжаться деньгами приятеля для покупки стройматериалов, и решил присвоить себе некоторую сумму.

71-летний местный житель для строительства дачи нанял в помощники своего 38-летнего знакомого, которому доверил банковскую карту для оплаты строительных материалов. Поскольку между мужчинами сложились доверительные отношения, пенсионер не подозревал о преступном умысле товарища и не контролировал транзакции, которые он осуществлял. Тем временем, оплачивая очередную покупку, злоумышленник решил присвоить себе часть денежных средств потерпевшего. Для этого он обналичил около 39 тысяч рублей с банковской карты и попросту оставил себе, сославшись на то, что приобрел на указанную сумму необходимые материалы. Когда пенсионер обнаружил несоответствие объемов купленного товара затраченным средствам, он обратился с заявлением в полицию, — рассказали подробности поучительной истории в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника, в отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.