Жалоб на теплоснабжение в Симферополе почти столько же, как и на водообеспечение

Со 2 по 9 ноября в Симферополе Единая дежурно-диспетчерская служба приняла 89 жалоб и обращений по водоснабжению. Большинство из них касались проведения аварийных работ на сетях водоснабжения. Кроме того, в колл-центр ГУП РК «Вода Крыма» поступил 371 звонок по водоснабжению, а в Центр оперативного реагирования — 77.

В социальных сетях в адрес администрации города поступило 19 обращений. Они касались уточнения графиков подачи воды, проведения ремонтных работ и низкого давления на верхних этажах. Завоз воды в резервные емкости осуществлялся два раза. В целом, по сравнению с предыдущей неделей, количество обращений по вопросам водоснабжения снизилось. Графики подачи воды соблюдаются, об аварийный ситуациях граждан информируем, чтобы было понимание по срокам возобновления водоснабжения. По всем вопросам, поступившим от горожан, обратная связь обеспечена, — отметила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

На прошлой неделе поступали обращения по низкому давлению в водопроводе по улице Железнодорожная. Данный вопрос отработали сотрудники департамента городского хозяйства администрации совместно с «Водой Крыма».

Эта неделя началась с обращений по качеству воду на ул. Шполянской и Маршала Жукова. Из кранов с утра течет ржавая и непригодная для использования даже для технических целей вода. Причины случившегося выясняет «Вода Крыма».

По информации Главы РК Сергея Аксёнова, проблемными вопросами остаются: качество питьевой воды, несоблюдение графика подвоза воды, при этом повторных обращений практически нет.

Реагируем на обращения в ручном режиме, при этом стараемся действовать максимально на упреждение, в том числе по всем вопросам, которые касаются отопления. По возможности при изменении в системе водоподачи жителей необходимо информировать заранее. Например, при замене насосов наблюдается повышенная мутность воды, граждане должны понимать, как долго это будет длиться, — подчеркнул Глава Крыма.

Аксёнов дал поручение актуализировать информацию о номерах телефонов «горячих линий» по вопросам отопительного сезона в СМИ, на сайтах администраций муниципалитетов РК, а также на сайте министерства ЖКХ РК.

До конца текущего дня нужно актуализировать информацию о телефонах, куда люди смогут обратиться по поводу вопросов теплоснабжения для получения исчерпывающей информации, — заключил Глава Республики.

В свою очередь, Елена Проценко сообщила, что на фоне сезонного снижения температуры воздуха и сложившейся ситуации с водообеспечением, актуальным и требующим повышенного внимания остается вопрос теплоснабжения жилых домов города. При этом глава администрации подчеркнула, что на все социальные объекты подача тепла обеспечена.

За прошедшую неделею в ЕДДС поступило 321 обращение по вопросам теплоснабжения. 85% из них составили вопросы по низкой температуре теплоносителя и развоздушиванию внутридомовых теплосетей, 15% — по отсутствию тепла в связи с аварийными работами на магистральных теплосетях ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Все вопросы отработали в оперативном режиме, — подвела итог Проценко.

К слову, с утра в понедельник на уже упомянутой улице Маршала Жукова из-под земли под давлением «забил источник» горячей воды. На месте работают аварийные бригады коммунальных служб.