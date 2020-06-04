Жалуйтесь! В Севастополе теперь можно сообщить о нарушениях в работе общественного транспорта

На официальном сайте Правительства Севастополя заработал сервис, который позволит горожанам сообщать о нарушениях в работе общественного транспорта.

По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы запустили сервис обратной связи, с помощью которого можно подать заявку и сообщить о нарушениях в работе общественного транспорта. В социальных сетях стали часто появляться обращения о том, что водители общественного транспорта не соблюдают установленные меры профилактики – не носят маски, не используют санитайзеры и так далее. Специально для таких обращений мы разработали данный сервис, расположен он на официальном сайте Правительства Севастополя. На сайте размещен соответствующий баннер. Механизм работы очень простой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления информатизации и связи Александру Осипову.

Для того чтобы подать заявление необходимо зайти на официальный сайт Правительства города Севастополя https://sev.gov.ru/ авторизоваться с помощью системы ЕСИА, использовать свою учетную запись.

После перейти в диалоговое окно и оставить свое обращение https://sev.gov.ru/personal/transport/list.php

В обращении необходимо указать ФИО, контактны для связи, тип и номер транспортного средства, номер маршрута, указать дату и время инцидента, прикрепить фото нарушения, кратко описать ситуацию.

Сформированная заявка поступит в Департамент транспорта для дальнейшего рассмотрения и направления предписания о нарушении перевозчику.