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Жара и ливень. В у объявлено штормовое предупреждение
Фото: pxhere.com

Жара и ливень. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:19 04.07.2024

МЧС распространило предупреждение об опасных метеоусловиях в Крыму. На фоне устоявшейся на полуострове жары звучит тропически тревожно и нелогично, но…

В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что в таких условиях возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

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Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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