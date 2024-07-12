Жара никуда не уходит. МЧС Республики Крым предупреждает

МЧС Республики Крым распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове с 15 по 19 июля.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит + 33…38 С, — говорится в сообщении.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры предосторожности:

— поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;

— избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;

— надевайте головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);

— употребляйте больше воды;

— принимайте прохладный душ или ванну;

— в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;

— не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояний организма (обезвоживанию).

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.

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