Жара никуда не уходит. МЧС Республики Крым предупреждает

МЧС Республики Крым распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове с 15 по 19 июля.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит + 33…38 С, — говорится в сообщении.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры предосторожности:
— поддерживайте дома прохладную температуру воздуха;
— избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;
— надевайте головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);
— употребляйте больше воды;
— принимайте прохладный душ или ванну;
— в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;
— не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояний организма (обезвоживанию).
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.
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