Жара — осторожно! В Севастополе за последние дни 9 раз тушили возгорания растительности

С пятницы, когда в регионе был введён особый противопожарный режим, случилось одно возгорание в лесу, на территории Терновского лесничества, и 8 пожаров на других природных территориях.

На ранней стадии пожары севастопольским пожарным МЧС России удалось локализовать и ликвидировать. Однако огонь уничтожил почти 2 000 квадратных метров растительности. В большинстве случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение неизвестных лиц с огнём. В эти дни в регионе фиксировалась высокая пожарная опасность. Завтра, 9 июля, она будет ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ! Напоминаем о важности строго соблюдать правила пожарной безопасности на природных территориях! Увидел огонь или дым? Срочно звони в МЧС России по номеру «101»! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

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