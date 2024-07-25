Жара отразится на вкусе крымских вин — экспертное мнение

Из-за аномальной жары срок созревания винограда сместился как минимум на две недели ранее. Вероятно, это скажется на урожае таким образом: сахар будет накапливаться, а фенольной зрелости еще не будет. То есть при несозревших семенах будут высокие сахара, поэтому, вино, вероятно, будет не очень хорошего качества, — сказал он ТАСС.
По словам главы института, из-за этого дисбаланса вино, которое изготовят из урожая 2024 года, будет легким и ненасыщенным различными танинами.
16, 17 и 18 июля в Симферополе были побиты температурные рекорды. Из-за аномальной жары начали происходить аварии на электросетях, многие культуры зацвели на полуострове раньше на две недели.
источник: ТАСС
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С тегами: виноделие в Крыму