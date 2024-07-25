Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жара отразится на вкусе крымских вин — экспертное мнение
актуально в республике
Жара отразится на вкусе крымских вин — экспертное мнение
фото: pikist.com

Жара отразится на вкусе крымских вин — экспертное мнение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 25.07.2024

Аномальная жара на Крымском полуострове летом 2024 года может негативно отразиться на урожае винограда и вине, считает директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской.

Из-за аномальной жары срок созревания винограда сместился как минимум на две недели ранее. Вероятно, это скажется на урожае таким образом: сахар будет накапливаться, а фенольной зрелости еще не будет. То есть при несозревших семенах будут высокие сахара, поэтому, вино, вероятно, будет не очень хорошего качества, — сказал он ТАСС.

По словам главы института, из-за этого дисбаланса вино, которое изготовят из урожая 2024 года, будет легким и ненасыщенным различными танинами.

16, 17 и 18 июля в Симферополе были побиты температурные рекорды. Из-за аномальной жары начали происходить аварии на электросетях, многие культуры зацвели на полуострове раньше на две недели.

источник: ТАСС

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: виноделие в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
виноделие в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.