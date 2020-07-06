Жара… Погода в Крыму бьёт все температурные рекорды

Новый температурный рекорд установлен в Крыму 4 июля — воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, зафиксированный в 1996 году. Об этом сообщила в понедельник начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

4 июля максимальная температура воздуха была 36,4 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году. В 1996 году было 35,3 градуса, — рассказала Любецкая.

По информации синоптиков, погоду на полуострове сейчас определяют тропические воздушные массы.

МЧС ранее объявило в Крыму предупреждения об аномальной жаре и чрезвычайной пожароопасности до 8 июля. Значение среднесуточной температуры воздуха в этот период будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров могут подняться до отметки в 38 градусов.

Спасатели рекомендуют гражданам сократить время пребывания на солнце и употреблять больше жидкости. На полуострове запрещено разведение костров.

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