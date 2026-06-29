Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Жара в Крыму — МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
Новости Республики
Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
фото: © МЧС России

Жара в Крыму — МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

Опубликовал: news-parser в Погода в Крыму 12:29 29.06.2026

В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС РФ.

30 июня, 1-2 июля в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Узнайте больше:  В Крыму прогнозируют аномальную жару до 35 градусов

Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.