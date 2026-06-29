Жара в Крыму — МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

В ближайшие дни на большей части территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС РФ.

30 июня, 1-2 июля в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Первая половина недели в Крыму будет солнечной и даже жаркой, а к средине пройдут освежающие осадки, прогнозировал ранее ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.

источник: РИА Новости Крым

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