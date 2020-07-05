Жара задержится. Погода в Крыму

В понедельник и вторник тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую и аномально-жаркую погоду.

Средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7° и более. Ночные температуры воздуха составят 18-23°, на побережье до 26°; дневные 31-38°, в степных и предгорных районах до 39°, в горах будет прохладнее 25-30°. Ветер северо-восточный умеренный, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .