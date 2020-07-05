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Жара задержится. Погода в Крыму
иллюстрация: http://fullhdwallpapers.ru

Жара задержится. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:07 05.07.2020

В понедельник и вторник  тропическая воздушная масса обусловит в Крыму сухую и аномально-жаркую погоду.

Средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7° и более. Ночные температуры воздуха составят 18-23°, на побережье до 26°; дневные  31-38°, в степных и предгорных районах до 39°,  в горах  будет прохладнее 25-30°. Ветер северо-восточный умеренный, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Жара задержится. Погода в Крыму

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