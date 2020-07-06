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С 29 апреля по 4 мая в Крыму - аномальная жара
иллюстрация: открытые источники

Жара, жара… но локальные дожди вероятны. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:59 06.07.2020

Во вторник, благодаря тропической  воздушной массе, в Крыму сохранится аномально-жаркая погода.

Ночью без осадков, во второй половине дня вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-25°; днем 33-38°, на побережье и в горах 27-32°. В среду в связи с прохождением контрастного холодного атмосферного фронта на большей части территории ожидаются кратковременные дожди с грозами, в южных районах и в горах усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение  дневной  температуры воздуха на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Жара, жара... но локальные дожди вероятны. Погода в Крыму

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