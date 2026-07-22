Жара жарой, а севастопольский жилой фонд готовят к зиме

После окончания предыдущего отопительного сезона управляющие кампании сразу приступили к подготовке систем отопления к следующему.

Сегодня специалисты УК «Центр» совместно с сотрудниками «Севтеплоэнерго» проверили систему отопления в доме №6 на улице Льва Толстого. Процесс устроен достаточно просто: систему, включая все стояки, тщательно промывают до тех пор, пока вода не станет чистой, затем трубы заполняют холодной водой и создают повышенное давление с помощью насоса.

Такая проверка необходима, чтобы зимой не случилось прорывов труб или перебоев с теплом из-за скрытых засоров в коммуникациях. Отопительный сезон начнется только осенью, но подготовку к нему начинаем заранее, следуя принципу «готовь сани летом», — рассказал заместитель главного инженера УК «Центр» Дмитрий Носков.

Всего в управлении компании находится 647 жилых домов, из которых 595 подключены к центральному отоплению. На сегодняшний день проверку успешно прошли уже более 337 зданий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя