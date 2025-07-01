Жаркий Крым — совет эксперта: как избежать теплового и солнечного удара

В условиях жаркой погоды возникает риск возникновения теплового или солнечного удара. Особенно это касается детей, беременных женщин, пожилых людей, пациентов с различными хроническими заболеваниями, а также туристов, прибывших в Крым из северных регионов в связи с недостаточной акклиматизацией к жаре.

Тепловой удар происходит при общем перегреве организма из-за высокой температуры окружающей среды и невозможности эффективной терморегуляции из-за обезвоживания, ношения тесной или недышащей одежды, недостаточной вентиляции. Поэтому тепловой удар может возникнуть даже в тени, в плохо проветриваемом помещении, в транспорте.

Причиной солнечного удара становится длительное воздействие солнечных лучей на непокрытую голову. Прямое солнечное излучение перегревает головной мозг и его оболочки, нарушая кровообращение.

Симптомы солнечного и теплового удара похожи – это головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение и дыхание, тошнота и рвота, шум в ушах, потемнение в глаза, спутанность сознания, дезориентация, в тяжелых случаях — потеря сознания, судороги.

Если вы заметили у себя или у окружающих признаки теплового или солнечного удара, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков важно переместить пострадавшего в прохладное место, уложить, приподняв голову, обеспечить доступ свежего воздуха, снять лишнюю одежду и обтереть тело прохладной водой или приложить холодные компрессы к голове, шее и подмышечным впадинам – это зоны, где крупные сосуды расположены неглубоко. Если человек находится без сознания, то не нужно пытаться его напоить. Следует оставаться рядом до приезда бригады скорой помощи, — рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Республики Крым Ольга Барило.

Чтобы не допустить перегрева организма врач рекомендует исключить нахождение под прямыми солнечными лучами, носить головной убор, солнцезащитные очки и легкую, светлую, свободную одежду из натуральных тканей.

Особенно важно в жаркое время соблюдать питьевой режим – употреблять не менее 2,5 – 3 литров воды в сутки. Предпочтение лучше отдавать обычной питьевой воде, несладким компотам и морсам. Также необходимо избегать употребления алкоголя, газированных напитков, кофеина, которые способствуют обезвоживанию организма, — отметила специалист.

Кроме того, главный крымский терапевт рекомендует сократить занятия активными физическими нагрузками, по возможности принимать прохладный душ несколько раз в день, свести к минимуму использование декоративной косметики, а также отказаться от жирной, жареной и острой пищи, которая создает дополнительную нагрузку на организм в условиях жары.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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