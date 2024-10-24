Ждать ли россиянам новую льготную ипотеку? Марат Хуснуллин дал прогноз

Также Марат Хуснуллин добавил, что только на субсидирование льготных ставок по госпрограммам из федерального бюджета в этом году направят около 800 млрд рублей

Финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что новых мер господдержки действительно ждать не стоит — но и старые меры уже не могут быть ужесточены.

Семейную ипотеку, как оставили после 1 июля, так и будут стараться поддерживать. Лимиты просчитаны, в бюджет заложены. Увеличения ставки по ней я не жду, как и по другим оставшимся госпрограммам, — прокомментировал специалист.

По его мнению, инфляция будет высокой весь 2025 год — «а дальше загадывать уже невозможно».

В ближайшие год-полтора девелоперам нужно смириться с тем, что объёмы выдачи ипотеки резко упадут. Инфляция будет высокая, ключевая ставка — тоже. Ремешки застройщики вынуждены будут подзатянуть. Но учитывая, что три года существования льготной ипотеки они как сыр в масле катались, жирок у них есть. Так что, я думаю, всё останется, как есть, — заключил Виталий Калугин.

Руководитель «Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой» и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева отметила, что постепенное ужесточение мер поддержки происходит почти год, «и тенденция не изменится».

Плохо это или хорошо? Для сегодняшних продаж не хорошо. Но с глобальной точки зрения есть шанс при проведении последовательной политики, напротив, рынок оздоровить. Пока что участники рынка будут давить и требовать поддержку, убеждать, что цены не снизятся. Изменения в положительную сторону произойдут не скоро, — спрогнозировала эксперт.

Также Камила Фазлыева добавила, что цены должны быть скорректированы исходя из реального платёжеспособного спроса, а программы поддержки — существенно пересмотрены.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов предположил, что до «рабочих» для ипотечного рынка значений ключевая ставка может снизиться только в 2026 году.

До этого времени мы рискуем столкнуться со значительными снижением объёмов продаж жилья комфорт- и бизнес-класса — именно такие проекты во многом зависят от состояния рынка ипотечного кредитования. В 2024 году доля покупок квартир комфорт-класса с помощью ипотеки составляла около 90% от общего объёма продаж, — заметил эксперт.

Спикер напомнил, что после вступления в силу ипотечного стандарта ЦБ девелоперы не смогут субсидировать ипотечную ставку как сейчас — до 15% вместо рыночных 25%.

Едва ли найдутся желающие брать ипотеку под 25% или 27%, если ключевую ставку поднимут снова. Те, кто не успеет купить квартиру в ипотеку в 2024 году, будут вынуждены платить за неё по 150–200 тыс. рублей в месяц — и скорее всего просто не будут брать ипотечные кредиты, — продолжил Рустам Азизов.

Специалист считает, что, если лимиты по льготным программам будут увеличены с учётом спроса в 2024 году, то условия выдачи, вполне вероятно, будут ужесточены.

Впрочем, они отличаются у разных банков уже сейчас. Кто-то выдаёт семейную ипотеку на исходных условиях, кто-то просит увеличенный до 30–50% первоначальный взнос, а кто-то требует, чтобы деньги покупателя не направлялись сразу на эскроу-счета застройщика, а несколько месяцев лежали на аккредитиве. Есть также банки, которые за выдачу такой ипотеки берут с застройщиков комиссию, но и ставка у них ниже — 5,5–5,6%, — подытожил Рустам Азизов.

Помимо Марата Хуснуллина, на пленарном заседании Международного жилищного конгресса выступил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Он заявил, что регионам следует следить за развитием застройщиков.

Сегодня стоит задача в срок сдать качественное жильё гражданам. Важно не допускать просрочки по вводу и ухудшения качества проектов, — высказался Никита Стасишин.

Вслед за ним слово взял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов. Он пояснил, что запрет строительства квартир до 28 кв. м и апартаментов обусловлен планированием обеспечения жителей столицы необходимой инфраструктурой в виде больниц и школ.

Кроме того, спикер сообщил, что темпы реализации программы реновации в Москве будут значительно ускорены.

В ближайшие три года планируется ввести около 7 млн кв. м реновированного жилья, — объявил Владимир Ефимов.

При этом он добавил, что около 80% жилья, построенного по программе, приходится на переселение жителей старых домов. В связи с этим ввод жилья по реновации не должен оказать значительного влияния на рынок коммерческого строительства.

источник: ЦИАН