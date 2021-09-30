Желание сожителя выполнила, но закон нарушила и попала под суд. Инцидент в Керчи

Керченский городской суд Республики Крым привлек к ответственности жительницу Керчи за приобретение, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

Суд пришел к выводу: исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания без изоляции от общества, ограничив 29-летнюю керчанку в свободе на один год. Как установлено судом, в декабре 2020 года, молодая дама, не желая регистрировать на своей жилплощади своего сожителя – гражданина Украины, решила выполнить желание своего мужчины другим способом: через всемирную сеть «Интернет» заказала поддельное свидетельство о регистрации по месту пребывания, оплатив за услугу 8 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась, — сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Суд квалифицировал действия подсудимой как приобретение, хранение, перевозка, в целях сбыта заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права (ч.3 ст.327 УК РФ) и сбыт поддельного официального документа, предоставляющего права (ч.1 ст.327 УК РФ).

Суд, всесторонне изучив материалы дела, основываясь на имеющихся доказательствах и учитывая смягчающие наказание обстоятельства (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном), отсутствие отягчающих обстоятельств, положительные характеристики по месту жительства и работы, отсутствие проблем с законом в прошлом, пришел к выводу о возможности исправления осужденной при назначении наказания в виде ограничения свободы на срок, в течение которого виновная должна своим поведением доказать исправление, — отмечают в пресс-службе суда.

Судом установлены следующие ограничения: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденной наказания в виде ограничения свободы; не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённым наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы муниципального образования г. Керчь Республики Крым без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденной наказания в виде ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В случае злостного уклонения осужденной от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.