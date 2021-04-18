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Железнодорожный подход к Крымскому мосту введён в эксплуатацию

Железнодорожный подход к Крымскому мосту введён в эксплуатацию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:29 18.04.2021

Одним из пунктов ФЦП развития Крыма и Севастополя стал железнодорожный подход к Крымскому мосту, Отмечается, что данный проект направлен на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации в части железнодорожных подходов.

Росжелдор организовал комиссию по приёму в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей общего пользования на объекте «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив». Речь идет о первом этап проекта — участке ПК 587 – станция «Керчь-Южная» Новый парк (вкл.) — станция Багерово по участку существующей железнодорожной линии участка станция Керчь –  Аршинцево, через существующую станцию Керчь-Южная».

Комиссия с участием представителей ФГУП «Крымская железная дорога», Госжелдорнадзора, Министерства транспорта Республики Крым определила готовность объекта и открыла для постоянной эксплуатации железнодорожные пути, что в дальнейшем позволит открыть новую железнодорожную станцию «Керчь-Южная» (Новый парк) для обслуживания пассажиров.

Фото и материалы: пресс-служба Крымской железной дороги.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту введён в эксплуатацию

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