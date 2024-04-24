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«Железнодорожный» пожар под Симферополем: загорелась цистерна с топливом

«Железнодорожный» пожар под Симферополем: загорелась цистерна с топливом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:06 24.04.2024

Сегодня, в 12:40 в МЧС поступило сообщение о возгорании в пгт. Комсомольское (под Симферополем). На путях загорелась железнодорожная цистерна с топливом.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарноспасательные подразделения. По прибытии на место было установлено, что горит одна железнодорожная цистерна. На месте развернут оперативный штаб тушения пожара. По предварительной информации причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

«Железнодорожный» пожар под Симферополем: загорелась цистерна с топливом

Предварительно, один человек погиб, еще трое получили травмы и ожоги.

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В 13:16 «железнодорожный» пожар был локализован. В 13:30 зафиксирована ликвидация открытого горения пожара на площади 10 кв. метров.

«Железнодорожный» пожар под Симферополем: загорелась цистерна с топливом

Всего для ликвидации последствий пожара было привлечено от РСЧС 109 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС России 90 человек и 22 единицы техники.

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