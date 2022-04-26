«Желтый» уровень террористической опасности продлен в ряде городов и районов Крыма до 11 мая

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о том, что на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах ряда министерств и Госкомводхоза Республики Крым продлевается высокий («желтый») уровень террористической опасности. Пока – до 11 мая.

Глава Крыма пояснил причину — в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности. Правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым продолжают приниматься все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Напомню, что на территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами, — говорится в комментарии Сергея Аксёнова.