реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | «Желтый» уровень террористической опасности продлен в ряде городов и районов Крыма до 11 мая

crimeapress_news



реклама в крыму


«Желтый» уровень террористической опасности продлен в ряде городов и районов Крыма до 11 мая

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в ряде городов и районов Крыма до 11 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 26.04.2022

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о том, что на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах ряда министерств и Госкомводхоза Республики Крым продлевается высокий («желтый») уровень террористической опасности. Пока – до 11 мая.

Глава Крыма пояснил причину — в связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности.

Правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым продолжают приниматься все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Напомню, что на территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами, — говорится в комментарии Сергея Аксёнова.

 

Узнайте больше:  Свыше 1 200 предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.