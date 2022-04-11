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«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму. Что это значит для населения

«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму. Что это значит для населения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 11.04.2022

Как мы уже сообщали, с 20:00 11 апреля в Крыму, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, сроком на 15 суток, установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности.

Правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Учитывая наличие террористических угроз гражданам рекомендуется  во время нахождения на улице, в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте обращать внимание на:

  • лиц, одетых не по сезону, наличие у них какого-либо предмета, имеющего сходство с оружием, самодельным взрывным устройством;
  • проявление отдельными лицами повышенной нервозности, напряжённого состояния, стремления избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
  • брошенные автомобили и бесхозные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства;
  • обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов, оказывать им необходимое содействие;
  • относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий и ограничениям передвижения по отдельным улицам и транспортным магистралям;
  • не принимать от незнакомых людей на временное хранение и для транспортировки свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие предметы;
  • не трогать, не вскрывать и не передвигать бесхозные предметы. Разъяснять окружающим, в первую очередь пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни;
  • следить за новостями, передаваемыми в сети «Интернет», на официальных сайтах государственных органов. Обращать особое внимание на объявления органов власти и местного самоуправления;
  • воздерживаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей;
  • при нахождении на улице или в общественном транспорте постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов;
  • при посещении торговых центров, вокзалов, аэропортов и т.д. обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре;
  • воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами;
  • согласовать со своими родственниками действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, определить места встречи с ними, убедиться в наличии у них необходимой контактной информации и телефонов экстренных служб.
Узнайте больше:  В приграничных районах Крыма установлен высокий уровень террористической опасности

ВНИМАНИЕ!

Для маскировки взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, планшеты, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым.

Помните, своевременные действия и проявленная бдительность помогут предотвратить террористический акт и сохранить жизнь окружающим.

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо:

  • немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, оперативному дежурному администрации муниципального образования;
  • исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;
  • не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других лиц;
  • дождаться прибытия представителей правоохранительных органов;
  • указать место нахождения подозрительного предмета.

Контактные телефоны дежурных служб:

— УМВД России по Республике Крым — (3652) 734-613;
— УФСБ России по Республике Крым — (3652) 771-020, 771-030;
— ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 500-904;
— аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.


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