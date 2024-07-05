Женщин Севастополя приглашают принять участие в федеральной программе «Мама-предприниматель»

План мероприятий:

1. До 7 августа осуществляется приём заявок на сайте https://clck.ru/3Aeyq4.

2. По результатам подачи заявок происходит отбор участниц, которые получают уведомления об участии в программе.

3. С 14 по 20 августа на площадке центра «Мой бизнес» проходит бесплатное обучение в формате многодневного тренинга-интенсива.

4. Региональный этап: 20 августа участницы защищают свои проекты, и в этот же день экспертная комиссия принимает решение о выборе победительницы, которая получает грант в размере 100 000 рублей.

5. Федеральный этап: победитель регионального этапа проекта приглашается для участия в федеральном, с возможностью выиграть грант до 1 000 000 рублей.

Кто может принять участие:

женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приёмные матери;

женщины, не принимавшие участие в программе «Мама-предприниматель» в этом году в других регионах;

женщины, которые попадают хотя бы в одну из категорий: физлица, применяющие налог на профессиональный доход (самозанятые), индивидуальные предприниматели и ИП на НПД, владельцы доли в уставном капитале ООО или АО, независимо от финансового результата ведения такой деятельности (убыток или прибыль);

женщины, не имеющие своего бизнеса или ведущие предпринимательскую деятельность менее одного года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель».

«Образовательная программа «Мама-предприниматель» с каждым годом становится всё более востребованной. Приглашаю присоединиться к проекту и оформить заявку уже сегодня», – отметила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Напомним, «Мама-предприниматель» – федеральный образовательный проект в сфере поддержки женщин. Идея была заложена в 2013 году, за 10 лет участие в проекте приняли более 7 000 женщин, 247 стали победительницами конкурса. В рамках программы проведено 255 тренингов, в том числе по социальному предпринимательству.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя