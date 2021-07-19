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Женщина сорвалась с лестницы в пещерном городе Мангуп-Кале. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Женщина сорвалась с лестницы в пещерном городе Мангуп-Кале. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:36 19.07.2021

Сегодня днем (в 12:14) в МЧС поступило сообщение о том, что требуется оказать помощь спасателей женщине, которая оступилась и упала в пещерном городе Мангуп-Кале. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, спасатели выяснили, что на спуске по лестнице в комплексе пещерных сооружений «Барабан Коба» женщина оступилась и сорвалась с высоты около 5 метров. В результате падения женщина травмирована, предварительно – перелом предплечья, ссадины и ушибы, самостоятельно передвигаться не может. Пострадавшей наложили шину на руку и доставили к личному а/м, от вызова скорой помощи она отказалась, помощь будет получать по месту жительства, — сообщили в МЧС РК.

Женщина сорвалась с лестницы в пещерном городе Мангуп-Кале. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

Фото: МЧС РК

Женщина сорвалась с лестницы в пещерном городе Мангуп-Кале. На помощь пришел «КРЫМ-СПАС»

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