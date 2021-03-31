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Женщину, убившую в Евпатории собственного сына, будут принудительно лечить
Фото: Следком

Женщину, убившую в Евпатории собственного сына, будут принудительно лечить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 31.03.2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Евпатории, уличенной в убийстве малолетнего сына (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что днем 14 января текущего года 39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну, в результате чего ребенок скончался от удушения. На месте происшествия работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с руководителем следственного отдела по городу Евпатории, — отметили в Следкоме.

Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием. После совершения преступления она была госпитализирована в медучреждение специализированного типа. Согласно заключению комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках следствия,  у женщины  как на момент инкриминируемого ей деяния, так и в настоящее время выявляется тяжелое психическое расстройство.

Данное заболевание является основанием для применения в отношении подследственной мер медицинского характера в виде принудительного лечения в больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, — уточнили в Следкоме.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории расследование дела завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для применения  к женщине принудительных мер медицинского характера.

Женщину, убившую в Евпатории собственного сына, будут принудительно лечить

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