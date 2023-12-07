Женские ссоры — страшное дело. Удар ножом привел крымчанку на скамью подсудимых

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 31-летней жительницы г. Бахчисарай Бахчисарайского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В ходе судебного следствия установлено, что 27 августа текущего года утром подсудимая с похмелья решила зайти в гости к своему знакомому мужчине, с которым накануне вечером имела ссору. Зайдя к знакомому она увидела, что в доме находятся ранее неизвестные ей мужчина и женщина. Знакомиться с ними она не стала и заявила, что бы они покинули этот дом. Пара отреагировала агрессивно, заявив, что они приехали в гости к своему знакомому, который их звал. Завязался словесный конфликт, в ходе которого женщины начали друг друга хватать за волосы, в один из моментов подсудимая схватила кухонный нож, но девушка выбила его ногой, забрала его с собой и ушла в спальню. Через несколько минут подсудимая зашла в спальню с другим ножом в руке и нанесла им удар женщине в область почки, в результате чего причинила потерпевшей проникающее ранение левой поясничной области с повреждением левой почки, что расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, то есть преступление предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ., — отмечают в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью, раскаялась.

Суд квалифицировал действия подсудимой как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ)

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, нахождение подсудимой под динамическим наблюдением у врача нарколога с диагнозом психическое и поведенческое расстройство в результате сочетания употребления алкоголя и наркотических веществ с синдромом зависимости, назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно колонии общего режима. Гражданский иск заявленный в рамках уголовного дела удовлетворить частично, взыскав с подсудимой в пользу потерпевшей пятьсот (500) тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил.