Жертвами онлайн-мошенников  за минувшую декаду стали семь десятков доверчивых крымчан

За прошедшие 10 дней (с 22 апреля по 1 мая) жертвами дистанционных мошенников в Крыму стали 70 граждан. Половина пострадавших – попались на уловки аферистов, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты. Крымчан «разводили» посулами легкого заработка, им «продавали» нужные и дешевые товары, у них брали в долг под видом старых знакомых… Все чаше злоумышленники для своих схем используют Telegram.

Житель Симферополя рассказал сотрудникам полиции, что неизвестный, используя мессенджер Телеграм, под предлогом продажи бампера и крыльев на автомобиль, завладел денежными средствами.

Жительница Судака сообщила, что в мессенджере Телеграм ей поступило сообщение от якобы подруги с просьбой о материальной помощи. Не раздумываясь, женщина перевела нужную сумму, а позже выяснила, что аккаунт подруги был взломан неизвестными.

Житель Ялты хотел через один из сайтов приобрести билеты в кинотеатр. Введя данные своей карты, ему пришло оповещение о списании всех денежных средств. Позже мужчина понял, что попался на уловку мошенника, орудующего через фишинговый сайт.

Кроме того, в полицию обратились 32 гражданина, пострадавших от действий телефонных мошенников. Здесь «схемы» — не новые, но, увы, все еще эффективные: звонки «от следователя» и «из банка».

Житель Ленинского района рассказал полицейским, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Следственного Комитета. Под предлогом защиты денежных средств от посягательства третьих лиц, введя в заблуждение заявителя, злоумышленник завладел его накоплениями.

Жительница Джанкоя обратилась в полицию с заявлением и сообщила, что на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и под предлогом аренды жилья по объявлению, размещенного на одном из сайтов, завладел денежными средствами заявительницы.

Жительнице Красногвардейского района в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранения денежных средств, убедил заявительницу перевести деньги на якобы безопасный счет. После операции женщина поняла, что доступа к новому счету не имеет.

Житель Симферополя обратился с заявлением в полицию и сообщил, что неизвестный позвонил в мессенджере Вотсап и представился сотрудником сотовой компании. Под предлогом необходимости обновления личных данных для дальнейшего пользования, завладел денежными средствами заявителя.

Еще 5 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Полиция Крыма напоминает, чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо знать следующее:

– сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них имеются ваши данные;

– никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка, помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;

– лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку;

– не осуществляйте предоплату за товар или обещанную выплату (услугу), производите оплату только при их фактическом получении;

– никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте действительно ли он просит у вас деньги;

– в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты, необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru».