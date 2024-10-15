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Жесть на трассе "Таврида": три ДТП с одной и той же "девяткой". Погиб человек

Жесть на трассе «Таврида»: три ДТП с одной и той же «девяткой». Погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:46 15.10.2024

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Белогорском районе. Впрочем, аварий было три. Все — с одним ти тем же ВАЗом. Итак, место действия и дата — трасса «Таврида», близ села Цветочное, 15 октября.

Все началось с незначительного ДТП с пострадавшим пассажиром.

Водитель автомобиля ВАЗ 21093, двигаясь в сторону города Симферополя, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Водитель ВАЗа остался у машины, как вдруг…

Спустя несколько минут, на 64-летнего водителя ВАЗ 21093, находящегося на проезжей части около своего транспортного средства по ходу движения, был совершен наезд неустановленным водителем на неустановленном автомобиле. От полученных травм мужчина скончался на месте, — отметили в ГИБДД.

Нарушитель-убийца с места происшествия скрылся.

В нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации водитель неустановленного автомобиля скрылся с места ДТП. Личность водителя, скрывшегося с места происшествия устанавливается. На поиски злоумышленника ориентированы патрульные экипажи полиции, ведется розыск, — уточнили в Госавтоинспекции.

Далее — «аттракцион» высокой скорости, невнимательности и заторможенной реакции.

Три автомобиля марок «Киа Рио», «Фольксваген транспортер» и «КАМАЗ», не выбрав безопасную скорость движения, допустили столкновение автомобилем ВАЗ 21093, стоящем на проезжей части после ДТП. В результате данного ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, в настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего, — подытожили правоохранители.

ТРИ АВАРИИ! На одном и том же месте, с одной и той же несчастной машиной. Один человек погиб, один ранен, один — в розыске. 5 машин разбито. Камер, говорите, на «Тавриде» много «на скорость»?!

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