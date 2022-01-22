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Жесть в Крыму – убийство в Новогоднюю ночь. Преступник задержан
Фото: Следком

Жесть в Крыму – убийство в Новогоднюю ночь. Преступник задержан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:55 22.01.2022

В Крыму Следком возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Симферополя. Он подозревается в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в Новогоднюю ночь между подозреваемым и его супругой произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, с целью сокрытия следов преступления, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Все это время правоохранительными органами велась работа по розыску женщины, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе – совершение в отношении нее насильственного преступления.

Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым было раскрыто преступление, совершенное в условиях неочевидности, установлено лицо, его совершившее. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, — сообщили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

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