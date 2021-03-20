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Жесткое ДТП с участием свадебного автокортежа в Крыму: двое пострадавших
Скриншот: dtpcrimea

Жесткое ДТП с участием свадебного автокортежа в Крыму: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 20.03.2021

Сегодня днем в Крыму произошло ДТП, в котором пострадали два человека (в том числе подросток). По информации ГИБДД авария произошла около полудня в Советском районе. На полном ходу ВАЗ врезался в минивэн «Volkswagen», последний – опрокинулся. В соцсетях немало видео последствий ДТП, а ИА «Крыминформ» распространило и видео самого момента столкновения. Видно, что свадебный автокортеж сбавляет ход и выстраивается на правой обочине за перекрестком, туда же неспешно подъезжает и минивэн с гостями. Но! Дорога эта второстепенная! А по главной, не сбавляя скорости, едет белый ВАЗ…

Водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по второстепенной дороге, со стороны поселка Советский в направлении села Заветное, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге, со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, совершил с ним столкновение, — сообщили в ГИБДД.

Итог ДТП: пострадали водитель автомобиля ВАЗ, 1984 года рождения и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen», 2008 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

Жесткое ДТП с участием свадебного автокортежа в Крыму: двое пострадавших

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