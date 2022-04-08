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Жестокое убийство в Саках. Преступник изобличен
Фото: Следком

Жестокое убийство в Саках. Преступник изобличен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:15 08.04.2022

В Саках местному жителю предъявлено обвинение в совершении жестокого убийства ранее пропавшей без вести местной жительницы. По информации Следственного комитета, в отношении 30-летнего уроженца одного из сел Сакского района по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело.

Правоохранительными органами велся розыск без вести пропавшей 38-летней жительницы города Саки, которая работала продавцом в одном из сетевых магазинов города. С 31 марта женщина перестала выходить на связь, отрабатывались различные версии ее исчезновения. В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками следственного отдела по городу Саки и МВД России по Республике Крым, была установлена причастность к насильственной смерти жительницы Сак ее знакомого. Мужчина в несовершеннолетнем возрасте был осужден за совершение убийства, а, освободившись полгода назад, вступил в отношения с потерпевшей, — рассказали в Следкоме.

Следственным отделом по городу Саки установлено, что вечером 25 марта во время ужина между мужчиной и женщиной в квартире произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил спутницу, от полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, он погрузил тело в мешок и перенес его в заброшенное здание, где 7 апреля погибшая была обнаружена.

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Следствием задержанному предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме. В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения  виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как свидетельствует страница ВКонтакте поискового отряда «ЛизаАлерт Крым», погибшая – Марина Булгакова (Никонова).

Как свидетельствует https://vk.com/lizaalert_krum?z=photo-42983463_457243168%2Falbum-42983463_00%2Frev страница Контакте поискового отряда «ЛизаАлерт Крым», погибшая – Марина Булгакова (Никонова).


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