Жили-были в Керчи два плюшевых медведя. А «волнительные» молодые люди «приделали им ноги»  

В Керчи полицейские вернули похищенных плюшевых медведей владелице магазина.

В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные похитили с инсталляции возле одного из магазинов города декоративное украшение в виде плюшевых медведей. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на данный факт и незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к хищению. Ими оказались местные жители – 21-летние молодые люди, которые рассказали оперативникам, что в момент душевного волнения, так как поссорились со своими возлюбленными, и в целях искупления вины, решили похитить плюшевых медведей и подарить их своим избранницам, — сообщили в МВД по РК.