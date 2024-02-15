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Жили-были в Керчи два плюшевых медведя. А «волнительные» молодые люди «приделали им ноги»  

Жили-были в Керчи два плюшевых медведя. А «волнительные» молодые люди «приделали им ноги»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:23 15.02.2024

В Керчи полицейские вернули похищенных плюшевых медведей владелице магазина.

В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные похитили с инсталляции возле одного из магазинов города декоративное украшение в виде плюшевых медведей. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на данный факт и незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к хищению. Ими оказались местные жители – 21-летние молодые люди, которые рассказали оперативникам, что в момент душевного волнения, так как поссорились со своими возлюбленными, и в целях искупления вины, решили похитить плюшевых медведей и подарить их своим избранницам, — сообщили в МВД по РК.

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Отделом дознания УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым может грозить до двух лет лишения свободы. В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято и передано владелице магазина.

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