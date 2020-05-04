Жили «по понятиям», будем «по уставу». Почему не спешат открываться парикмахерские в Крыму

Простой мониторинг («ножками») районных парикмахерских сегодня показал: из пяти — работает один салон красоты. Причем, именно салон. Парикмахерские помельче, попроще, подешевле несмотря на «разрешение» не открылись. В чем же дело? Оказалось в соблюдении санитарных норм. Ибо прописано «по уставу»: кварцевать и проветривать, больше одного в небольшом зале не обслуживать, маски менять и все вокруг дезинфицировать. А иначе… Как говорится от штрафа, до «высшей меры» — приостановки деятельности. Короче, микробизнес «от красоты» в Крыму решил переждать и осмотреться.

Пока Роспотребнадзор настроен сурово. Позиция проста: жить «по уставу». То есть по СанПину.

Очень большое количество обращений, которые касаются рекомендаций по организации работы салонов красоты, парикмахерских. Сделала бы отсыл всех наших граждан, которые работают в этой сфере, к санитарным правилам и нормам еще 2010 года, в которых очень четко режимы дезинфекции прописаны абсолютно таким же образом, ничего нового в этом нет. Это же касается и обеззараживания воздуха. Видимо, каникулярный проверочный период, когда субъекты малого бизнеса не охватывались плановыми и внеплановыми проверками, сыграл злую шутку, что эти рекомендации сегодня вызывают большие вопросы и нарекания, — заявила на очередном заседании оперативного «коронавирусного» штаба руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Оно, конечно, так. Но где были все разрешительные и проверяющие органы до этого? СанПин жесток, но все парикмахерские исправно работали и в подвалах, и без кварцевания, и на пяти квадратах два кресла…

Вот некоторые позиции из этого «уставного «документа. А вы сверяйте с парикмахерской, в которую обычно заходите подстричься. Поверьте, это лишь некоторые, но забавные позиции:

Кабинеты — косметический, педикюра, массажа, солярий, пирсинга, татуажа — должны размещаться в отдельных помещениях. Допускается совмещение в одном изолированном кабинете площадью не менее 9м2 при совмещении выполнения услуг маникюра и педикюра при условии организации одного рабочего места мастера маникюра-педикюра. В педикюрных кабинетах должно быть не менее 2-х ванн для ног с подводкой горячей и холодной воды и отдельная раковина для мытья рук. Допускается наличие одной ванны с использованием одноразовых вкладышей. Постижерные работы должны проводится в изолированном помещении, площадь которого и набор оборудования принимаются с учетом объема и характера проводимых работ и должна быть не менее 4,5м2 на одно рабочее место.

Кстати, Наталья Пеньковская сделала упор именно на метраж:

Четко прописано, что площадь на одно рабочее место в парикмахерской – от 4,5 до 7 метров, причем 4,5 метра – это при наличии отдельного помещения для мытья волос. Если же это в общем зале, то 8 метров.

Это просто голос из параллельной вселенной. В общем зале 8 квадратных метров на одно место! Боже, сколько же тогда должна стоить стрижка, чтобы парикмахерская хотя бы «в ноль» вышла?!

Никто не говорит, что весь свод правил — шлак. Ни-ни! Но местами наивность составителей документа от 2010 года поражает. Или хитрость? Чтобы нарушение (хоть одно) нашлось бы и в самом «образцовом заведении сферы обслуживания». И я так понимаю, до «нашествия коронавируса» все нормы выполнялись, али как? Принципиальность наше все! А еще одинаковые стандарты для всех! Короче, граждане, изучайте СанПин – увлекательное чтиво. Прописано в нем все: от сколько раз в день убирать и как дезинфицировать, до проветривания и даже материалов внутренней отделки помещений.

Тем временем, глава Межрегионального управления Роспотребнадзора уточнила, что новых требований всего-то два: необходимость измерения температуры, а также установка диспенсеров с дезинфицирующими средствами на входе в парикмахерские.

Егор Лиходеев.

PS. Читать тем, кто служил в Советской Армии. «Дедовщина» в ВС, все знают, это плохо. Но как говаривал мой комбат, «уставщина» еще хуже. Ибо в первом случае допускаются возможности диалога, договоренностей, сосуществования «по понятиям» (а это вся наша жизнь, не только в армии, причем года эдак с 1986-го, даже не 91-го), а во втором — проще простого любого (!) служивого (даже «самого умного»)… задолбать. Причем со словами, «… завоюешь честь и славу». Примерно, тогда, в конце 80-х я и понял, что дело не в ВС, и не в людях, и не в «отношениях», а в самих «уставах». Что-то изменилось?

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